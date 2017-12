Roma, Maria Grazia Cutuli: imputati afghani condannati a 24 anni

La sentenza sui due banditi pashtun è stata presa dai giudici della I corte d'assise di Roma dopo una camera di consiglio di poco meno di tre ore. I due imputati, che hanno avuto 24 anni di pena, era collegati in videoconferenza dal carcere di Kabul: dovranno risarcire i danni per 250mila euro ciascuno alle parti offese, Rcs-Corriere della sera e familiari della giornalista. Il presidente della corte Vincenzo Capozza ha disposto la pubblicazione per estratto della sentenza sul Corriere della Sera, su Repubblica e sul Corriere di Sicilia.



Legale Rcs: "E' stato un delitto politico e orribile" - "Ringrazio la Procura di Roma e la Digos della polizia per il lavoro eccezionale. Questa condanna conferma quella comminata all'estero ma ha un altro valore. Un delitto politico e orribile quello di Maria Grazia. Avere una sentenza in Italia non restituisce Maria Grazia alla famiglia, ma per parenti è di conforto sapere che lo Stato c'è". Lo ha detto l'avvocato Caterina Malavenda, legale della Rcs-Corriere della sera, dopo la sentenza.