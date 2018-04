Roma, già devastato il parco dei tulipani: in due giorni distrutti 7mila fiori

A solo due giorni dall'apertura il primo Tulipark romano, un parco in cui raccogliere tulipani tra 300mila esemplari, è stato devastato. Anziché creare il proprio bouquet, infatti, i visitatori hanno distrutto oltre 7mila fiori pur di accaparrasi anche i bulbi. "Questo è quello che succede quando la gente è maleducata, dopo tanti sacrifici e lavoro (9 mesi) per realizzare TuliPark. I tulipani saranno tutti recisi. Sarà severamente vietato portare i bulbi a casa", scrivono su Facebook gli organizzatori amareggiati.

"Alcuni visitatori - spiegano i titolari di Tulipark nel post su Facebook - per accaparrarsi il tulipano con il bulbo hanno buttato i fiori che venivano fuori senza bulbo. Spesso venivano nuovamente trapiantati già recisi. Il fiore una volta tirato su senza radici muore dopo alcune ore se non viene messo in acqua". E aggiungono: "In altre città del mondo non è mai successo".