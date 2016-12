Roma, donna aggredita da un corvo finisce all'ospedale

E' arrivato all'improvviso in picchiata e ha iniziato a beccarle la testa con colpi così violenti da farla sanguinare e mandarla all'ospedale. Si è trasformata nel peggiore degli incubi, come nel film "Uccelli" di Alfred Hitchcock, la passeggiata nella zona residenziale dell'Eur, a Roma, di una donna aggredita da un corvo. La prognosi è di sette giorni.

L'attacco del corvo alla sfortunata passante è arrivato intorno alle 19 di lunedì: la donna passeggiava in via Elio Vittorino, nel quartiere Eur. Non è la prima volta che nella zona corvi e cornacchie aggrediscono e feriscono passanti.