Roma, dice "che puzza" a un passante, che si offende e gli spara: un arresto

Un uomo esce in strada esclamando "Che puzza" proprio mentre un uomo sta passando. Quest'ultimo si offende, replica "dici a me?", si allontana e torna poco dopo per mettere in atto una vera e propria vendetta, sparando all'altro e mandandolo in ospedale. E' accaduto martedì pomeriggio nel quartiere San Lorenzo, a Roma.

L'aggressore stava passando davanti a un negozio di ombrelloni, in via dei Lucani, e proprio in quel momento dall'esercizio è uscito il figlio del titolare, 35 anni. Quando questo ha esclamato disgustato "che puzza", il passante si è risentito, gli ha replicato "ce l'hai con me?" e poi se n'è andato.



Tutto finito? Macché. Un'ora più tardi proprio quel passante, un 51enne romano che abita nella zona, secondo le ricostruzioni di quanto accaduto è ritornato, è entrato nel negozio per chiedere del 35enne e lo ha colpito prima con il calcio della pistola al volto e poi sparandogli alle gambe. Il ferito, soccorso, non è in pericolo di vita, mentre il presunto aggressore è stato arrestato dai carabinieri mentre rientrava a casa dopo essere stato in un pub.