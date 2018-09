Roma, detenuta di Rebibbia tenta di uccidere i due figli: uno è morto

Il bimbo deceduto è il figlio più piccolo, un neonato di quattro mesi probabilmente nato all'interno della struttura. L'altro, un bimbo di due anni, è in gravissime condizioni.



In mattinata, secondo quanto riferito da fonti del Dap, la donna avrebbe dovuto avere un colloquio con i suoi parenti. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone, coordinatore del pool dei magistrati che si occupa dei reati sui minori, si è recato nel penitenziario per svolgere un sopralluogo. Su quanto avvenuto si avvierà una indagine per omicidio e tentato omicidio.