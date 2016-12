E' stata danneggiata a Roma , nella notte, la statua dell'Elefante in piazza Minerva . I vandali hanno preso di mira l'opera del Bernini nel centro storico della Capitale staccandole una zanna. Il frammento è stato poi trovato a terra, ai piedi della statua. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del gesto.

"E' un fatto gravissimo l'ennesima distruzione dei nostri monumenti più importanti che vengono lasciati come tutto il territorio storico in stato di totale abbandono in balia dei balordi per responsabilità della politica a livello centrale e nazionale. I vigili hanno recuperato la zanna ma è un danno irreversibile come la Barcaccia e tanti altri", è il commento su Facebook della consigliera dal municipio I, Nathalie Naim.



Restauro da 1.500-2.500 euro - Il restauro del monumento potrà costare tra i 1.500 e i 2.500 euro a seconda degli esiti delle verifiche e l'intervento richiederà tra i due e i tre giorni dal dissequestro. Lo fa sapere la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, i cui funzionari hanno effettuato un sopralluogo. Il pezzo, a forma di cono, misura 12 centimetro di lunghezza e ha un diametro tra i 7 e gli 8 centimetri alla base. Dalle ricerche effettuate risulta che l'integrazione era già presente in entrambe le zanne nel restauro del 1977. Attualmente la parte caduta è posta sotto sequestro giudiziario e pertanto non è possibile intervenite. Gli uffici della Sovrintendenza, in attesa del dissequestro del frammento, verificheranno lo stato conservativo della zanna nel punto di frattura e, nell'occasione, si effettuerà il monitoraggio dello stato conservativo di tutto il monumento, restaurato nel corso del 2011 e del 2012.