La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell' inchiesta sui presunti illeciti circa l'omessa dichiarazione di incarichi e compensi relativi a una consulenza presso una Asl da parte del sindaco della Capitale, Virginia Raggi . I fatti risalgono al periodo in cui la Raggi era consigliere comunale. Secondo la procura, le giustificazioni fornite dalla Raggi, anche alla luce della contraddittorietà della modulistica, sono da considerare plausibili.

Il fascicolo aperto a piazzale Clodio era stato intestato "atti relativi a", ossia senza ipotesi di reato né indagati. Nell'esposto si affermava, in sostanza, l'ipotesi di reato di falso ideologico in atto pubblico o altra violazione alla normativa sulla trasparenza per coloro che ricoprono incarichi politici.