Roma, blitz antiriciclaggio: arrestato l'ex deputato Pdl Amedeo Laboccetta

L'ex parlamentare del Pdl, Amedeo Laboccetta, risulta tra gli arrestati dalla Procura di Roma in una operazione su una associazione per delinquere transnazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video-lottery. In manette anche l'imprenditore Francesco Corallo. Indagati Sergio e Giancarlo Tulliani, suocero e cognato dell'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini.