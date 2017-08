Roma, bimba di 16 mesi morta al Bambino Gesù: aveva il morbillo

Una bimba di 16 mesi, morta all'ospedale Bambino Gesù di Roma il 28 giugno, è risultata positiva al virus del morbillo. Lo scrive un comunicato del nosocomio, secondo cui sono in corso le analisi per verificare l'eventuale collegamento tra malattia e decesso. Seguita dall'ospedale già dall'età di 3 mesi per altre malattie, la piccola era stata ricoverata il 10 giugno in seguito a febbre persistente e successiva coagulopatia, e portata in Rianimazione.