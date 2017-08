Roma, assedio a centro di accoglienza dopo lite: ferito un migrante Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante l'alterco, l'eritreo avrebbe lanciato sassi contro ragazzini. Intorno alla mezzanotte alcuni genitori sono entrati nel centro, capeggiati dalla donna poi bloccata dai profughi.



Il migrante ferito è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.



Procura apre fascicolo per tentato omicidio - La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul ferimento del cittadini eritreo. Il pm Alberto Galanti procede per tentato omicidio.



La donna: "Sequestrata per un'ora" - "Mi hanno sequestrata per un'ora insieme a mio nipote di 12 anni, trascinata all'interno del centro per due volte e colpita. Ho avuto paura, pensavo di morire", ha raccontato la donna andata nel centro di accoglienza, poi assediato dai residenti. "Loro erano in tanti, una cinquantina - ha aggiunto - mi sono coperta il volto e speravo che non facessero nulla di male al bambino".



"Accerchiato da 40 persone" - "Sono stato accerchiato da 40 persone mentre cercavo di liberare quella donna. Erano armati di bastoni e bottiglie. Ho rischiato di prendermi qualche coltellata". Lo ha raccontarlo Yari un abitante di Tiburtino III intervenuto nel corso "dell'assedio". "Mi hanno aggredito con tubi, con bastoni e anche un coltello - ha spiegato - noi eravamo in 4 contro 200 e a mani nude".