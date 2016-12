Rohani a Roma, coperte le statue con nudi Matteo Salvini all'attacco: "Roba da matti"

Forza Italia: "E' sottomissione" - Critica anche Forza Italia, per voce del deputato Luca Squeri: "E' una prova di zelo eccessivo e, per questo, non condivisibile. Il rispetto per le altre culture non può e non deve equivalere alla negazione della nostra. Questo non è rispetto, è annullamento delle differenze o addirittura sottomissione".



Sel: "Vergogna, Renzi spieghi" - Anche dall'altro lato dell'emiciclo arrivano critiche. "Chiediamo a Renzi spiegazioni immediate e ufficiali su una scelta che consideriamo una vergogna e una mortificazione per l'arte e la cultura intese come concetti universali", sottolinea Gianluca Peciola, esponente di Sel.



L'opposta scelta della Francia - L'Italia ha anche deciso di non servire il vino al banchetto in onore di Rohani. Scelta che stride con quella che, solo pochi mesi fa, prese la Francia e che causò non pochi malumori e qualche grattacapo al presidente Francois Hollande. Il pranzo di lavoro, infatti, fu cancellato.