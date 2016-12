Rientra l'allarme bomba a Fiumicino: negativi i controlli della polizia

23:21 - E' rientrato alle 23.10 l'allarme bomba all'aeroporto romano di Fiumicino, scattato per un sospetto ordigno a bordo di un volo della compagnia "Niki" che era in procinto di partire alla volta di Vienna. Un passeggero sloveno, un ingegnere, è stato fermato dalla polizia e interrogato, e a bordo e nella stiva sono stati effettuati controlli di sicurezza con gli artificieri. I controlli non hanno però dato alcun riscontro.

L'allarme era scattato per colpa del passeggero sloveno, il quale avrebbe detto al comandante del volo di aver imbarcato nella stiva un bagaglio con una bomba. Il comandante ha immediatamente avvertito la torre di controllo e sono scattate subito le procedure di massima allerta. L'aereo, decentrato in una zona isolata, è stato circondato dagli agenti della Polaria e dai mezzi di sicurezza e dei vigili del fuoco. Il sospettato è stato poi preso in custodia dalla polizia, che lo ha condotto negli uffici per interrogarlo.



Secondo altre informazioni non confermate, invece, uno o più passeggeri a bordo avrebbero segnalato atteggiamenti sospetti del passeggero sloveno, visto con foglietti scritti in arabo e con un contapassi in mano. I passeggeri avrebbero poi avvisato il comandante dell'aereo.