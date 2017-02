Raggi: lo stadio della Roma si farà ma con nuovo progetto e taglio cubature

Il nuovo stadio della Roma si farà a Tor di Valle. Lo ha annunciato il sindaco Virginia Raggi dopo l'incontro in Campidoglio con le parti: "E' stato raggiunto un accordo, ci sarà un nuovo progetto che potremmo chiamare 2.0", ha affermato. Il placet è arrivato dopo l'intesa sulla riduzione delle cubature previste. " Via le torri e taglio delle cubature del 50% ", ha aggiunto la Raggi. Le opere pubbliche restano ma "in due fasi".

Sarebbe questo uno dei dettagli, a quanto si apprende, della intesa tra Campidoglio e proponenti. Alcune opere come il potenziamento della Roma Lido, gli interventi sulla via del Mare e sul fosso del Vallerano andranno realizzate necessariamente prima dell'apertura dello stadio. Altre come il ponte e lo svincolo della Roma Fiumicino potranno essere fatte anche dopo l'apertura dell'impianto.



"Rivoluzionato progetto,ora opportunità" - "Uno Stadio Fatto Bene. Tre torri eliminate; cubature dimezzate, addirittura il 60% in meno per la parte relativa al Business Park; abbiamo elevato gli standard di costruzione a classe A4, la più alta al mondo; mettiamo in sicurezza il quartiere di Decima che non sarà piùsoggetto ad allagamenti; realizzeremo una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido". Così Virginia Raggi su Facebook a proposito dell'intesa raggiunta sullo stadio. "Abbiamo rivoluzionato il progetto e lo abbiamo trasformato in una opportunità".