Protesta dei taxi a Roma, scontri polizia-manifestanti: un ferito

Dopo le cariche della polizia, i manifestanti si sono dispersi nelle vie limitrofe verso via del Tritone. Poco dopo è partito un altro fitto lancio di oggetti, comprese bottiglie di vetro. I manifestanti disperdendosi hanno rovesciato vasi, tavolini e sedie di alcuni locali sotto lo sguardo impaurito dei turisti. Non è ancora chiaro se la persona ferita stesse prendendo parte alla protesta: secondo i manifestanti si tratterebbe infatti di un tassista, altri testimoni parlano invece di un passante.



Nencini: "Norme obsolete, ok tutele ma più concorrenza" - "Il tavolo di confronto serve proprio per discutere delle questioni di merito e cercare un punto di equilibrio, premesso che una regolamentazione risoluta del settore è indispensabile". Lo ha detto il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, aggiungendo: "Le norme che regolano il sistema risalgono a una ventina di anni fa mentre nel frattempo è cambiato il mondo della mobilità. Il mercato in parte si è già aperto, ma in maniera distonica rispetto alle norme in vigore e questo dimostra che c'è bisogno di una nuova regolamentazione, che possa sì favorire la creazione di posti di lavoro, ma regolari e non abusivi".



Raggi: "Stop alla riforma Lanzillotta" - "Siamo vicini ai tassisti che da giorni stanno manifestando il loro malcontento. Oggi sono arrivati a Roma da tutta Italia per dire 'no' ad una riforma che non vogliamo. Per questo siamo al loro fianco". Così in una nota il sindaco di Roma Virginia Raggi. "L'emendamento Lanzillotta-Cociancich al decreto Milleproroghe causerebbe effetti negativi sul 'trasporto pubblico non di linea' perché porterebbe a una vera e propria liberalizzazione degli NCC, i noleggi con conducenti, che non sarebbero più vincolati al rispetto della territorialità. Ci auguriamo che il provvedimento sia rivisto. Un'eventuale riforma del settore deve essere fatta coinvolgendo le associazioni di categoria e le amministrazioni locali per un dialogo costruttivo", spiega il primo cittadino che è andata in piazza Venezia a incontrare alcuni tassisti.



L'appello: "Il servizio riprenda, basta minacce a chi lavora" - "Lancio un appello - aggiunge la Raggi - affinché il servizio torni al più presto alla normalità. Al contempo invito tutti voi ad evitare episodi vergognosi come le minacce a chi vuole lavorare: sono comportamenti che non si addicono ad una categoria che svolge ogni giorno un servizio prezioso per la città".