Processo Cucchi, maresciallo dei carabinieri in aula: mi dissero "massacrato di botte dai militari"

La conferma del pestaggio del giovane geometra romano, arrestato nell'ottobre 2009 e poi morto una settimana dopo in ospedale, proviene dal maresciallo Riccardo Casamassima, uno dei teste chiave del processo, sentito davanti alla prima Corte d'assise.



La decisione di raccontare questo episodio arrivò qualche anno dopo la morte di Cucchi, nel 2015, "perché pensavo che Mandolini volesse fare lui stesso qualcosa. Avevo paura di ritorsioni - ha aggiunto Casamassima - dopo la mia testimonianza hanno cominciato a fare pressioni pesanti nei miei confronti. Ho avuto anche problemi perché ho rilasciato interviste non autorizzate; si stava cercando di screditarmi, e io dovevo far capire che tutto quello che dicevano non era vero".



Ilaria Cucchi: "Verità attesa da troppo tempo" - "Per anni io e la mia famiglia abbiamo rincorso la verita', abbiamo atteso troppo. Ritengo che il principale responsabile di questa attesa sia il maresciallo Mandolini". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha commentato la testimonianza in aula del maresciallo Casamassima. "Ricordo bene quando Mandolini venne in aula nel primo processo, quello sbagliato - ha aggiunto - a raccontarci la storiella che quella era stata una serata piacevole e che Stefano era stato anche simpatico. Adesso è il processo giusto, si parla di pestaggio. E ogni volta che entro in quest'aula ho la pelle d'oca. E' inaccettabile, e lo dico da sorella di Stefano ma anche da cittadina, che si sia cercato di scaricare tutto sulla polizia penitenziaria".