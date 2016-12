Pedofilia, sigilli a "mercato illecito" sul deep web: polizia sequestra bitcoin

La polizia, al termine di una complessa indagine condotta in collaborazione con l'Europol e coordinata dalla Dda di Roma, ha sequestrato un vero e proprio "mercato dell'illecito" online, gestito da un italiano con attività illegali di ogni genere, dove le comunità pedofile si scambiavano informazioni per trovare materiale sempre aggiornato. Per la prima volta in Italia sono stati sequestrati anche bitcoin.