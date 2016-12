13:27 - Da 120 a 140 elettori del Papa. E' il contenuto di un documento presentato nei mesi scorsi al Santo Padre dal cardinale Antonio Canizares Llovera, ex-prefetto per il Culto divino. Se ne discuterà nel prossimo Concistoro di febbraio guidato da Francesco. In un futuro Conclave i cardinali che voteranno per eleggere il nuovo Papa vedrebbero così ampliare la rappresentatività dei porporati dei cinque i continenti.