Papa ai gitani: "Stop ai pregiudizi ma voi comportatevi da buoni cristiani"

"E' anche compito dei gitani fare in modo che le periferie delle città siano più umane. E potete farlo se siete buoni cristiani, evitando tutto ciò che non è degno di questo nome: falsità, truffe, imbrogli, liti". Lo ha detto Papa Francesco durante l' udienza dedicata ai gitani. "Cari amici - ha invitato il Pontefice - non date ai mezzi di comunicazione e all'opinione pubblica occasioni per parlare male di voi. Sradichiamo pregiudizi secolari".

"Voi stessi siete i protagonisti del vostro presente e del vostro futuro. Come tutti i cittadini, potete contribuire al benessere e al progresso della società rispettandone le leggi, adempiendo ai vostri doveri e integrandovi anche attraverso l'emancipazione delle nuove generazioni".



"Non impedite a figli di andare a scuola" - "I vostri figli hanno il diritto di andare a scuola, non impediteglielo", è l'appello lanciato poi dal Papa. "L'istruzione - ha sottolineato il Pontefice - è sicuramente la base per un sano sviluppo della persona. E' noto che lo scarso livello di scolarizzazione di molti dei vostri giovani rappresenta oggi il principale ostacolo per l'accesso al mondo del lavoro".



"Sradicare pregiudizi secolari" - "Vorrei che per il vostro popolo si desse inizio ad una nuova storia. E' arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti e reciproche diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia".