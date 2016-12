Omicidio Varani, padre di Foffo: "Manuel fuori di testa per la cocaina"

Valter Foffo vuole solo chiedere perdono ai genitori di Luca Varani per quello che è successo: "Chi ci vede per strada ormai ci grida dietro: 'Assassini' - dice - E' una vergogna. Io ora, però, voglio solo incontrare la famiglia di quel ragazzo". E sul figlio, in carcere insieme a Marco Prato per l'omicidio, dice: "Non sapete i calci che gli darei in questo momento. Il mio Manuel sta completamente fuori di testa".