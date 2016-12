Nozze gay all'estero trascritte in Italia, il Consiglio di Stato boccia i sindaci

Stop alle trascrizioni in Italia di nozze gay celebrate all'estero. L'altolà viene dal Consiglio di Stato che bacchetta i sindaci che hanno interpretato in maniera disinvolta la legge. Per i giudici, infatti, mancherebbe il requisito principale richiesto in Italia per celebrare un matrimonio: la diversità tra i sessi. Né una legge europea può valere nel nostro Paese se in conflitto con l'ordinamento italiano.