Non rivela alle partner di avere l'Aids Roma, sei donne contagiate: arrestato

Era perfettamente consapevole di essere sieropositivo, eppure pretendeva rapporti sessuali non protetti con le partner. In tal modo, tra il 2006 e il 2014, ha contagiato con il virus dell'Hiv sei donne conosciute via chat o tramite social network. L'uomo, un trentenne romano, è stato arrestato dagli uomini della polizia giudiziaria della Procura della Capitale. Per lui l'accusa è di aver procurato a quelle donne lesioni gravissime.