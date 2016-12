Meredith, Rudy Guede rientrato in carcere dopo il permesso premio

Rudy Guede ha passato la sua prima notte fuori da una cella dopo quasi nove anni: non ha praticamente dormito l'ivoriano, che è rimasto affacciato per ore a una finestra della sede dell'associazione di volontariato che lo ha ospitato per il permesso premio. L'unico accusato per l'omicidio della studentessa americana ha osservato da solo chi tornava da un festival culturale della zona.