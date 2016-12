Mafia Capitale, le accuse di Buzzi: "Soldi ai politici pur di lavorare"

"Per fini nobili ho fatto cose ignobili. Ora sono pronto a fare chiarezza su tutte le forme di corruzione che conosco, che ho praticato e che ho subito", si legge nei verbali dell'interrogatorio svolto nel carcere di Cagliari. Il braccio destro e sodale di Massimo Carminati ammette tutto ciò cui lo inchiodano le intercettazioni e risparmia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno che "non sapeva delle tangenti".



Buzzi poi definisce la geografia delle corruzione nel gruppo consiliare Pd che ha sostenuto la giunta dell'attuale primo cittadino Ignazio Marino e muove accuse all'entourage del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Hanno preso soldi", sostiene e fa il nome di Peppe Cionci (imprenditore che ha già querelato Buzzi, ndr). "Gravita intorno a Zingaretti, è il suo uomo, tiene le sue cose economiche. E' l'uomo dei soldi", aggiunge Buzzi.



Zingaretti: "Solo fango, menzogne per delegittimarmi" - Il governatore, dal canto suo, ha già annunciato che querelerà Buzzi: "Non esiste e non può esistere nessuno che chiede soldi per me". "Fa affermazioni confuse riportate per sentito dire, con l'obiettivo di apparire come vittima di un sistema corrotto. Non posso più accettare di essere vittima della macchina del fango messa in moto da Buzzi. Non posso più accettare menzogne e bugie che tentano di delegittimarmi pubblicamente", sottolinea Zingaretti.