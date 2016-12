Latina, alle Poste con l'app salta-fila: pensionati scavalcati e infuriati chiamano i carabinieri

Una volta il telefono allungava la vita, oggi fa saltare la fila agli sportelli postali. Ma solo ai più giovani e a coloro che hanno una certa familiarità con smartphone e app. Così lo scontro generazionale con i pensionati in attesa del proprio turno alle Poste è avvenuto una mattina all'ufficio di Terracina Lido, in provincia di Latina, come riporta LatinaOggi. Qui, con la scusa della prenotazione via app, gli anziani si vedevano scavalcati dagli ultimi arrivati. E' scattata, allora, la protesta contro la tecnologia, ma è stato comunque un telefono a placare gli animi, con una chiamata ai carabinieri.