La Cei: i religiosi ladri paghino i danni alla Chiesa cattolica

Monsignor Galantino, in un'intervista al Fatto Quotidiano, è tornato poi su coloro che ostacolano le riforme formente volute da papa Francesco: "La comunità ecclesiale è con il Papa. Difficoltà e resistenze rispetto al cambiamento sono da mettere in conto: la riforma viene a scuotere in maniera radicale quelle che per qualcuno sono abitudini comode e consolidate. Ma chi ragiona pensando che 'ha da passà 'a nuttata' fa male i propri calcoli".



Il segretario Cei riflette poi sulle presunte recenti parole del vescovo Luigi Negri circa la fine del pontificato di Bergoglio: "Il Vescovo ha detto di non aver pronunciato quelle espressioni proprio in quella maniera e io non ho motivo per non credergli. Certo, immaginando che le avessi pronunciate io, per coerenza mi presenterei dal papa per rimettere il mandato".



Infine, mons. Galantino risponde sull'8 per mille: in questa stagione di sobrieta', la Cei potrebbe accettare una revisione, lasciando la quota non sottoscritta allo Stato? "Non sono d'accordo", dice il segretario, sottolineando che i fondi dell'8 per mille la Chiesa "li restituisce decuplicati in termini di vicinanza, servizi e solidarietà".