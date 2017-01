L'appello per le due 15enni scomparse: "Aiutateci a trovare Gaia e Asia"

È la mamma di una di loro, Monica Manca, a lanciare l'annuncio via Facebook: "Appello a tutti i miei contatti al Nord Italia e in particolare Milano. Mia figlia si è allontanata da casa lunedì 23 gennaio e non si hanno più notizie. Da quel poco che siamo riuscite a sapere io e la mamma della sua amica scappata con lei, è che potrebbero trovarsi a Milano. Diffondete la foto di Gaia tra i vostri amici e conoscenti, potrebbe esserci utile". Da tre giorni non si hanno notizie delle due 15enni di Acilia, Gaia e Asia. A Tgcom24 Monica spiega che a oggi le ricerche non hanno dato frutto e non ci sono novità o avvistamenti delle ragazzine.