Incidente a Roma, il giudice convalida il fermo ma scarcera il 19enne rom

Torna in libertà Samuele H., il 19enne rom accusato del concorso in omicidio di una donna filippina e del ferimento di altre otto persone in un incidente avvenuto il 26 maggio, a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il magistrato ha convalidato il fermo disponendo, però, la scarcerazione del ragazzo. Per questa vicenda sono detenuti, nel carcere minorile di Casal del Marmo, il fratello di Samuele e la giovane moglie.