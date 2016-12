Incendio vicino all'aeroporto di Fiumicino, bloccati tutti i decolli per alcune ore

Il rogo si è sviluppato nella pineta Coccia di Morto nei pressi dell'aeroporto, dal lato di Focene. Secondo il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, l'origine del rogo potrebbe essere dolosa. Per fronteggiare l'incendio sono intervenuti due elicotteri della Regione Lazio, uno della Forestale e due Canadair della Protezione Civile. La superficie interessata dall'incendio, circa 40 ettari, ricade in un'area protetta di 16mila ettari.



Intanto fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Matteo Renzi ha chiamato il ministro dell'Interno Angelino Alfano per avere informazioni ed avere immediata verifica da parte delle forze dell'ordine sulla situazione dell'aeroporto. Adesso basta, è il ragionamento del premier, è impensabile che il principale hub italiano sia in balia di incidenti o peggio di malintenzionati.



Se davvero l'incendio fosse doloso, sottolineato le stesse fonti di governo, ci troveremmo di fronte ad un atto gravissimo, le cui conseguenze impattano direttamente su una delle principali infrastrutture del Paese, sul turismo e sull'economia. E' la seconda volta che Fiumicino viene messo in ginocchio e questa situazione, concludono fonti di Palazzo Chigi, è intollerabile.



Alfano: "Bene inchiesta" - Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha commentato positivamente "l'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura" sul rogo nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino. "Accertamenti rapidi - ha detto -. Si faccia chiarezza". Intanto il Viminale ha fatto sapere che il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera pineta di circa 30 ettari.



Ritardi anche in serata - Nonostante il quasi ritorno alla normalità annunciato nel tardo pomeriggio, i ritardi nei voli e i disagi all'aeroporto di Fiumicino si sono protratti fino alla tarda serata di mercoledì. Diffusi ritardi nelle partenze, accumulatisi via via, anche di due-tre ore, ma con punte pure di 5-7 ore, come nel caso dei voli Vueling diretti a Genova e Palermo e del volo Alitalia per Barcellona.