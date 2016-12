Il Papa: "Rubare è un atto deplorevole ma la riforma della Chiesa va avanti"

"Rubare è un reato e far uscire quei documenti è stato uno sbaglio". Così Papa Francesco commenta all'Angelus il nuovo Vatileaks , aggiungendo che si tratta di "un atto deplorevole che non aiuta". Poi precisa che " questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Di tutta la Chiesa, perché la Chiesa si rinnova con la preghiera".

"Perciò - ha continuato rivolgendosi ai fedeli a piazza San Pietro - vi ringrazio e vi chiedo di continuare a pregare per il Papa e per la Chiesa, senza lasciarvi turbare ma andando avanti con fiducia e speranza".



Il Santo Padre ha poi precisato che conosceva bene i documenti che sono stati sottratti e diffusi illecitamente, sottolineando che con i suoi collaboratori ha avviato una riforma. "Sono state prese misure che hanno dato dei frutti, e anche alcuni visibili". E ancora, il pontefice sottolinea di essere stato lui a chiedere di fare chiarezza su quanto accadeva in Vaticano. "Io stesso avevo chiesto di fare quello studio", riferendosi appunto alle carte riservate trafugate e pubblicate in due libri.