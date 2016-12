Gioielliere ucciso a Roma, fermato un pregiudicato su un treno a Latina

Caiazza, pregiudicato originario di Napoli, tossicodipendente, era sul convoglio partito da Caserta e diretto a Nord, in compagnia di un altro uomo, che risulterebbe estraneo alla rapina ma la cui posizione è al vaglio.



Incastrato dal cellulare - Il 32enne è stato portato nella caserma dei militari del Nucleo investigativo di Roma per le formalità di rito e sottoposto a fermo. Gli investigatori lo stavano cercando fin dalle ore successive all'omicidio. I sospetti si erano concentrati su di lui grazie ad elementi emersi durante i rilievi tecnici su celle telefoniche, impronte e tracce biologiche lasciate nel negozio dove era presente anche una telecamera di sorveglianza che lo ha ripreso in faccia nonostante fosse camuffato da parrucca e occhiali.



Secondo quanto si è appreso, il 32enne era riuscito a far perdere le sue tracce lasciando la Capitale subito dopo il colpo e si sarebbe poi disfatto del cellulare per non essere localizzato. Sabato mattina è stato individuato in provincia di Caserta da dove, secondo gli inquirenti, stava pianificando di ritornare a Roma per prendere un'auto e poi sparire. Ma la sua fuga sarebbe terminata poco dopo, all'altezza di Latina, quando i militari lo hanno rintracciato sul treno.



E' stato il ministro dell'Interno Angelino Alfano ad annunciare personalmente la cattura via Twitter. "#Statopiu'forte. Ottimo lavoro dei #Carabinieri", ha commentato. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette, si è recato nella caserma di via In Selci per congratularsi personalmente del risultato.



Renzi si congratula con carabinieri - Anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, si è congratulato poi con il generale Tullio Del Sette per l'operazione. "Voglio ringraziare, a nome di tutta la città, i carabinieri per l'eccezionale intervento attraverso il quale è stata assicurata alla giustizia la persona che gli elementi a disposizione porterebbero ad individuare come il responsabile dell'omicidio di Giancarlo Nocchia". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino.