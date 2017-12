Forte scossa di terremoto vicino ad Amatrice: magnitudo 4.0

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata a 00:34 vicino Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità; l'epicentro è stato a 3 km da Amatrice, 9 da Campotosto (L'Aquila), 15 da Cortino (Teramo), 16 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 56 km da Terni.

La scossa è stata distintamente avvertita in diversi comuni del Reatino. L'evento sismico è stato avvertito specialmente dalle famiglie che alloggiano nelle Soluzioni abitative di emergenza (Sae) allestite nei villaggi dei comuni già colpiti dal terremoto dello scorso anno. Molte le luci accese nelle casette. Il sisma di stanotte è stato chiaramente avvertito anche nel sud delle Marche.



Al sisma di magnitudo 4.0 (inizialmente stimato dall'Ingv 4.2) sono seguite 15 repliche, che sono state localizzate tra le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia e Macerata. La più forte è stata di magnitudo 2.1 alle 2:41, con epicentro 3 km da Amatrice. Non si segnalano danni a persone o cose.



Avvertito anche a Roma - La scossa di terremoto è stata avvertita anche a Roma, specialmente ai piani alti degli edifici della zona nord della Capitale. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.