Fiumicino, fiamme a motore aereo in fase decollo: passeggeri illesi

Allarme per un airbus di una compagnia portoghese a cui, in fase decollo dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, è andato a fuoco un motore. Lo riferiscono i vigili del fuoco. In pochissimi minuti si è attivato l'impianto di soccorso dei pompieri del Comando di Roma e l'aereo è stato messo in sicurezza. Non risulterebbero feriti tra le 7 persone di equipaggio e i 171 passeggeri a bordo.