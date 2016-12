Fiumicino: dopo l'ultimatum di Enac, Vueling ripristina tutti collegamenti

Sabato ancora passeggeri Vueling a terra - Dopo i circa 900 passeggeri lasciati a terra, e senza assistenza, giovedì, la compagnia Vueling aveva soppresso sabato altri tre voli sulle tratte Roma-Mikonos, Roma-Praga e Roma-Rennes, scatenando la reazione di Enac.



L'ultimatum di Enac e la soluzione dei disagi - Enac aveva quindi intimato alla compagnia low coast spagnola di risolvere tempestivamente i disagi, pena la sospensione delle autorizzazioni di volo in Italia. Nel tardo pomeriggio la soluzione. "A seguito degli interventi effettuati" sia con l'Autorità per l'aviazione civile spagnola, sia direttamente sulla Vueling e con il supporto di Adr, "il vettore ha ripristinato tutti i collegamenti", ha fatto sapere Enac.



Il vettore spagnolo è riuscita infatti a ripristinare tutti i collegamenti intervenendo con macchine proprie e con aeromobili a noleggio. L'Enac ha comunque assicurato che "continuerà a monitorare la situazione della compagnia, in contatto con l'omologa autorità spagnola, fino alla completa soluzione dei problemi e al totale ripristino della normale operatività".



Vueling accusa la società di handling - "I nostri disservizi sono stati causati dall'Aviation Services, la società di handling che all'aeroporto di Fiumicino si occupa dei servizi di assistenza a terra alla nostra compagnia aerea. Ci scusiamo per i disagi ai passeggeri causati oggi da fattori non dipesi dall'Aeroporto di Fiumicino, che da sempre supporta la nostra crescita in questo scalo. Stiamo lavorando per rafforzare l'assistenza ai passeggeri coinvolti e far tornare l'operatività alla situazione normale, anche grazie al supporto dell'Aeroporto". Così Fernando Val, Direttore delle Operazioni di Vueling parla della situazione che si è creata negli ultimi giorni allo scalo romano.



Ancora roghi intorno a Fiumicino - Un altro rogo è scoppiato nelle campagne di Fiumicino: si tratta del terzo in quattro giorni, anche se questa volta è ad alcuni chilometri di distanza dall'aeroporto, messo in seria difficoltà da un incendio il 29 luglio. Vigili del fuoco e squadre della Protezione civile sono intervenuti per spegnere le fiamme, divampate in un terreno privato della zona Isola Sacra. Interessata un'aerea vicino a un supermercato, un deposito e alcune case.