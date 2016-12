19 febbraio 2015 Europa League, tensione e scontri in pieno centro a Roma: oltre 20 tifosi arrestati I militari hanno sequestrato due manganelli in ferro e vari passamontagna Tweet google 0 Invia ad un amico

14:04 - Sono 23 i tifosi olandesi del Feyenoord arrestati per risse e scontri avvenuti nel centro di Roma alla vigilia della partita di Europa League in programma all'Olimpico contro la Roma. Nell'operazione i militari hanno sequestrato due manganelli in ferro e vari passamontagna. Un tifoso avrebbe tentato la fuga in taxi, ma è stato bloccato.

I sedici tifosi arrestati dalla polizia hanno tra i 20 e i 28 anni e sono stati individuati come autori degli scontri avvenuti mercoledì sera nei pressi di Campo de' Fiori. Dovranno rispondere dei reati di resistenza, lesioni, rissa, violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.



Sei gli agenti delle forze dell'ordine medicati al pronto soccorso per ferite e contusioni riportate durante i disordini.



Altri sette tifosi della squadra olandese sono stati arrestati dai carabinieri per una rissa avvenuta nella notte nei pressi di Via del Corso. Per tutti - rende noto la Questura - ci sarà il processo per direttissima.