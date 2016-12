13 giugno 2015 Diritti gay, in migliaia sfilano con 20 carri per le vie della Capitale al Roma Pride Testimonial di questa edizione è la giornalista Federica Sciarelli. In testa al corteo il sindaco di Roma Ignazio Marino Tweet google 0 Invia ad un amico

21:24 - Migliaia di persone si sono radunate tra piazza della Repubblica e la Stazione Termini per partecipare all'edizione 2015 del Roma Pride, il corteo per i diritti del mondo omosessuale che sfila con venti carri colorati per le vie della Capitale. Testimonial di questa edizione è la giornalista Federica Sciarelli. In testa al corteo il sindaco di Roma Ignazio Marino con gran parte della sua giunta.

I carri trasmettono musica dance a tutto volume. Tantissime le persone che ballano, in particolare attorno al carro di Muccassassina, con un drago contornato da un cast di ragazzi muscolosi e drag queen. Molti indossano ghirlande di fiori arcobaleno. Grande successo riscuote anche il carro del Gay Village con la sua proposta in stile ironicamente militaresco. Vistoso anche il carro del movimento bear, ricoperto di pelliccia e con grandi orecchie d'orso.



"Contiamo di superare la partecipazione dell'anno scorso, di 200mila persone - ha detto Andrea Maccarrone, portavoce del Roma Pride e presidente del circolo Mario Mieli -. Siamo molto felici di poter ospitare la rappresentanza dell'ambasciata britannica e la comunità irlandese in Italia, che ha voluto essere qui con noi dopo aver votato il referendum".