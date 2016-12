Diffamò arrestata per traffico di droga: Baudo rinviato a giudizio

Pippo Baudo è stato rinviato a giudizio dal gip di Roma per il reato di diffamazione. Nel corso di tre trasmissioni televisive, nel 2014, il popolare conduttore espresse giudizi considerati offensivi nei confronti di Federica Gagliardi, nota come "La dama bianca", arrestata a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, perché trovata in possesso di 24 kg di cocaina e condannata a 3 anni e quattro mesi in primo grado a Napoli.