Corteo Trattati Roma, si temono infiltrazioni frange violente

Si attendono anche antagonisti stranieri per il corteo organizzato dalla piattaforma Eurostop di sabato 25 marzo a Roma per protestare contro l'Europa in occasione delle celebrazioni del 60° Anniversario dei Trattati di Roma. Secondo quanto si è appreso, dovrebbero unirsi alla manifestazione antagonisti greci, francesi e tedeschi. Il rischio è che nella manifestazione possano infiltrarsi frange violente.