Contagio Hiv a Roma, per la Procura almeno 29 le vittime di Valentino T.

Sarebbero almeno 29 le donne infettate da Valentino T., il 31enne di Acilia che, nonostante sapesse di essere positivo al virus dell'Hiv, ha avuto rapporti sessuali non protetti con decine, forse centinaia di giovani fra i venti e i trent'anni. Le cifre in mano agli investigatori sono preoccupanti: delle 40 ex partner di Valentino finora sottoposte al test, soltanto undici non sono state risultate sieropositive.



Il bilancio, però, rischia di essere ancora peggiore. In Procura l'uomo ha ammesso di non ricordare il numero esatto delle sue amanti, né il loro nome: la sua vita sessuale compulsiva andava avanti almeno dal 2006 ed è continuata anche dopo l'iscrizione di Valentino nel registro degli indagati, proprio in seguito alla denuncia di una ex.