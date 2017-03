Consip, fuga di notizie: la Procura di Roma avvia procedimenti contro ignoti

A seguito di ripetute violazioni del segreto istruttorio riguardanti l'inchiesta Consip, la Procura di Roma ha avviato una serie di procedimenti, per il momento contro ignoti. Nel mirino degli inquirenti ci sono i pubblici ufficiali che hanno avuto a che fare con l'inchiesta e che potrebbero risultare responsabili della fuga di notizie. Sabato la Procura ha revocato ai carabinieri del Noe la delega per ulteriori indagini .

Pubblicati anche alcuni omissis - La violazione del segreto istruttorio per cui la Procura di Roma ha deciso di avviare alcuni procedimenti riguarda anche la pubblicazione di atti di indagine omessi nei provvedimenti redatti dall'autorità giudiziaria. Una situazione che ha generato sconcerto negli inquirenti titolari degli accertamenti.



"Nessun contrasto con i pm di Napoli" - Non esiste alcun contrasto tra la Procura di Roma e quella di Napoli in relazione all'indagine sugli appalti nella centrale acquisti della Pubblica amministrazione. E' quanto riferiscono riferiscono fonti giudiziarie della procura capitolina, che smentiscono le ricostruzioni sugli attriti tra i due uffici in relazione all'inchiesta.