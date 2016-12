Cede pensilina durante la festa del Frosinone in A, gravissimo bimbo

12:17 - E' in gravissime condizioni un bimbo di sei mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere caduto da un'altezza di due metri. Il piccolo, in braccio al padre, è precipitato dopo che ha ceduto una pensilina in plexiglass, sulla quale l'uomo stava ballando per festeggiare la storica promozione del Frosinone in serie A. Diverse le persone cadute ma fin da subito i soccorritori hanno capito che il più grave era il bambino.

Frosinone, cede pensilina: neonato in fin di vita di Anna Boiardi

Immediata è stata la corsa prima verso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, poi il trasferimento d'urgenza per Roma.