Cassino, si è impiccato il padre accusato di aver violentato la figlia

Si è tolto la vita impiccandosi l'agente della polizia penitenziaria di Cassino, 54 anni, accusato di aver abusato della figlia di 14 anni in un paese in provincia di Frosinone. Era stata la stessa adolescente a raccontare, in un tema a scuola, di aver subito violenze sessuali. All'uomo era stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di non avvicinarsi alla moglie e alle figlie.