Bossetti, procuratore: "E' fantascienza che il Ris abbia creato Dna"

Nella requisitoria davanti ai giudici della Cassazione per il processo a Massimo Bossetti in relazione all'omicidio di Yara Gambirasio, il pg Mariella De Masellis ha chiesto la conferma all'ergastolo per il muratore. Il magistrato ha inoltre sottolineato che "è fantascienza che il Ris abbia creato un Dna artificiale servendosi di 'marcatori scaduti'", aggiungendo che "gli esperti hanno convenuto sulla assoluta corrispondenza tra 'Ignoto 1' e l'imputato".