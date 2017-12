Blitz Forza Nuova sotto sede La Repubblica, due denunciati

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul blitz di Forza Nuova giovedì pomeriggio davanti alla redazione del quotidiano "La Repubblica". Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, procedono per violenza privata, manifestazione non autorizzata e accensione di artifici pirotecnici in luogo aperto al pubblico. La Digos ha denunciato due partecipanti al blitz e i loro nomi finiranno nel registro degli indagati.