Blitz anti abusivi a Roma, senegalese muore la durante fuga

Vigili: nessun inseguimento - "Non esiste coinvolgimento diretto tra l'operazione antiabusivismo avvenuta stamattina e il decesso del cittadino senegalese avvenuto a circa 500 metri di distanza". Lo sottolinea il Comando della polizia di Roma Capitale. "Gli agenti intervenuti spiegano che non c'è stato alcun inseguimento - sottolineano dal Comando - Auspichiamo che chi indaga faccia luce sulla vicenda. Esprimiamo vicinanza alla famiglia dell'uomo e a tutta la comunità senegalese". Il Comando della Polizia Municipale ha poi aggiunto che "l'operazione antiabusivismo si è svolta alle 11, mentre l'ambulanza è stata chiamata per il decesso alle 13.30. Anche i colleghi coinvolti nell'operazione hanno confermato che non si sono spostati" dal luogo dell'operazione antiabusivismo: "Hanno terminato le operazioni all'interno dell'Isola Tiberina, poi sono rientrati al Comando prima del decesso. In ogni caso manifestiamo vicinanza alla famiglia dell'uomo e a tutta la comunità senegalese". Caos su Lungotevere, traffico bloccato - Caos sul lungotevere a Roma, nella zona dove è morto l'ambulante senegalese mentre tentava di sfuggire ai controlli dei vigili urbani. Il traffico è congestionato con conseguenti ritardi delle linee bus. Lunghe code vengono segnalate tra Ponte Amedeo Savoia e Ponte Garibaldi in direzione Ponte Testaccio e sul Lungotevere de' Cenci dove decine di immigrati stanno manifestando per quanto accaduto. Alcuni ambulanti immigrati che hanno inscenato una protesta sono stati poi allontanati dalle forze dell'ordine.



Comandante vigili: fuggiti ma non inseguiti - - "Sono fuggiti ma nessun li ha inseguiti". Lo ha detto il vicecomandante della Polizia Municipale di Roma Antonio Di Maggio. "Cinque agenti hanno effettuato un controllo degli ambulanti sul ponte dell'Isola Tiberina e una decina di immigrati sono fuggiti in tutte le direzioni lasciando la merce a terra. Nessuno li ha inseguiti - spiega -. Alcuni sono scappati verso la Sinagoga, altri dalla parte opposta del Tevere, a Trastevere. Alle 14 ci hanno chiamato degli ambulanti per dire che in via Cenci c'era il corpo di uno di loro a terra". Di Maggio ha detto che una relazione di servizio sarà inviata in Procura.



Disposta l'autopsia sul senegalese- Ascoltati dalla polizia diversi testimoni per far luce sulla morte del venditore ambulante. Secondo quanto si è appreso, alcuni lo avrebbero visto accasciarsi per terra mentre era da solo. Per accertare le cause della morte dell'ambulante sarà effettuata l'autopsia. Per altri, invece, Maguette sarebbe stato inseguito da vigili in borghese. L'uomo era da più di 20 anni in Italia, hanno detto i connazionali, e ha due figlie qui. Il resto della famiglia è in Senegal, da dove Maguette era tornato circa un mese fa.



La procura di Roma apre fascicolo - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dell'ambulante senegalese. Al momento l'indagine è senza ipotesi di reato e senza indagati ed è coordinata dal pm Francesco Marinaro.