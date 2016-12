Bancarotta, assolto dopo sette anni lo stilista Gai Mattiolo

Lo stilista Gai Mattiolo è stato assolto dall'accusa di bancarotta, così come altre sette persone, tutte componenti del suo staff. Lo ha deciso la decima sezione del tribunale capitolino che ha fatto cadere le accuse con la formula "perché il fatto non sussiste" e, per un capo di imputazione, per sopraggiunta prescrizione. Per Mattiolo, accusato di una bancarotta da un milione di euro, il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi.