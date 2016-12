Stalking: Luisa Corna denuncia

- Anche Luisa Corna, come molte altre esponenti del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale, vittima di stalking. L'artista bresciana, 48 anni, si è rivolta alle forze dell'ordine denunciando di essere oggetto di stalking da parte di un anonimo soggetto che la inonda di e-mail offensive o minacciose in cui dimostra, tra l'altro, di conoscere perfettamente tutti i suoi spostamenti.

Quest'ultimo aspetto fa ritenere la Corna che il suo persecutore si possa nascondere nel suo ambiente di lavoro, non un collega - probabilmente - ma un addetto o un addentrato nel giro degli show televisivi e musicali che sappia sempre quali sono gli appuntamenti della cantante, sempre riferiti con precisione dal mittente delle e-mail e contornati da insulti tipo "povera provincialotta" o "sei una vipera". Contumelie assortite anche per le persone frequentate dalla Corna in queste occasioni.

La vicenda è iniziata nel 2012, anno in cui la vita dell'artista è stata pesantemente condizionata. La soubrette è stata ascoltata in Procura ed è stato aperto un fascicolo contro ignoti per atti persecutori e stalking.