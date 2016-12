Roma, negozi in sciopero contro i Fori pedonali

foto Ansa Correlati Roma, i Fori imperiali diventano pedonali 16:15 - Una serrata con conseguente blocco del traffico in via Merulana a Roma. E' quello a cui stanno pensando i commercianti dell'Esquilino per protestare contro la pedonalizzazione dei Fori Imperiali. La serrata potrebbe essere il 14 settembre per l'intera giornata. - Una serrata con conseguente blocco del traffico in via Merulana a Roma. E' quello a cui stanno pensando i commercianti dell'Esquilino per protestare contro la pedonalizzazione dei Fori Imperiali. La serrata potrebbe essere il 14 settembre per l'intera giornata.

"Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo - spiega Maria Grazia Panella, titolare di uno storico panificio di fronte il Teatro Brancaccio -: l'affluenza rispetto ad agosto scorso è in calo del 25-30% e se continua così saremo costretti a licenziare qualcuno. Il 14 settembre stiamo pensando di chiudere i negozi e scendere in piazza e restare lì, bloccando il traffico su via Merulana per un'intera giornata. Il sindaco non ci ha neanche ascoltati ma ci ha trattato come sudditi".



A lamentarsi dello stop alle auto sotto il Colosseo sono soprattutto i commercianti di via Labicana e via Merulana, preoccupati del fatto che "i clienti non potranno più fermarsi con la macchina qualche minuto per fare acquisti". "I vigili stanno già facendo multe alle auto in doppia fila - raccontano i negozianti - e poi hanno ridotto i parcheggi su via Merulana. Non sono più a spina di pesce ma strisce blu parallele al marciapiede". Ma gli effetti dello stop al traffico sotto il Colosseo si fanno sentire anche su via Cavour, dove ad essere perplesso è il benzinaio a pochi passi da largo Corrado Ricci. "Da stamattina non è passato quasi nessuno a fare benzina", risponde a chi gli chiede come vadano gli affari nel primo giorno "vero" di pedonalizzazione dei Fori. "La vedo molto dura: se continua così vado in bancarotta", conclude.