Metro ferma e traffico in tilt, caos a Roma

Mattina di caos a Roma nella zona Ostiense: la metro B si è fermata per un problema elettrico, proprio mentre via Ostiense era chiusa per la potatura degli alberi. Due eventi che, insieme, hanno mandato in tilt il traffico. Uno dei convogli della metro, addirittura, è rimasto bloccato sul ponte a San Paolo e i passeggeri sono stati fatti scendere proprio lì. nella zona Ostiense: lasi è fermata per un problema elettrico, proprio mentreera chiusa per la potatura degli alberi. Due eventi che, insieme, hanno mandato in. Uno dei convogli della metro, addirittura, è rimasto bloccato sul ponte a San Paolo e i passeggeri sono stati fatti scendere proprio lì.

L'interruzione della tratta tra Castro Pretorio e Laurentina è durata circa 40 minuti e, quando la circolazione sulla linea B è ripresa, non sono mancati gli inevitabili ritardi. "E' assurdo che succeda così spesso che la metro B si fermi", si lamenta un'anziana, ventaglio alla mano. A Piramide i bus vengono letteralmente presi d'assalto da chi non ha potuto prendere la metro, mentre gli automobilisti sono furibondi: "Ci ho messo mezz'ora per fare dieci metri di strada, era necessario potare gli alberi nella mattina di un giorno feriale?", dice un impiegato a bordo della sua utilitaria.



E i disagi nella Capitale non finiscono qui. E' infatti iniziata alle 7 di mattina la protesta dei lavoratori della metro C, che ha portato alla chiusura al traffico dei Fori. I manifestanti hanno parcheggiato su via dei Fori Imperiali gru, camion e betoniere. Il consorzio metro C aveva inviato una lettera al Campidoglio per annunciare lo stop dei lavori dei cantieri dal prossimo 9 agosto a causa del mancato pagamento da parte del Comune di Roma. "Il Comune non paga - commentano alcuni dei lavoratori si via dei Fori Imperiali - e alcuni di noi non prendono lo stipendio da circa 3/4 mesi. Così non si può andare avanti. Nonostante tutto noi abbiamo continuato a lavorare nei cantieri della metro C".