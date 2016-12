Compleanno di Erich Priebke, proteste a Roma

foto Ansa Correlati Roma, svastica sulla sede nell'Anpi

Erich Priebke, il legale: "Caccia alle streghe" 12:24 - Manifestazioni di protesta in vista del centesimo compleanno di Erich Priebke, l'ex ufficiale delle Ss condannato all'ergastolo per aver pianificato la rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine a Roma. Sel ha organizzato una "forte mobilitazione nel XIII Municipio, al fine di evitare ogni festeggiamento per il criminale di guerra", nato il 29 luglio del 1913.

"Il circolo Sel Aurelio-Boccea (la cui sede è proprio di fronte all'abitazione romana dove Priebke sconta ai domiciliari l'ergastolo) ha convocato per la sera del 29 luglio, di fronte la sede, in via Cardinal Sanfelice 14, un presidio durante il quale verranno letti i nomi delle vittime dell'eccidio e alcune lettere di condannati a morte della resistenza. Saranno ricordate le vittime - conclude Sel - perché non c'è nulla da festeggiare".



Scritta "Auguri" e svastica sul muro della sede dell'Anpi a Roma - La scritta "Auguri Priebke" e accanto una svastica sono comparsi sul muro esterno della sede dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) a Roma. "Le scritte inneggianti al criminale Erich Priebke e le svastiche apparse all'esterno della sede dell'Anpi nazionale a Roma, sono il solito vile atto di chi ancora non cede di fronte all'unica e sacrosanta verità della storia - si legge in un comunicato dell'Anpi -: il nazismo e il fascismo furono esclusivamente regimi sanguinari che hanno portato l'orrore della guerra e dell'odio razziale in tutta Europa e oltre. L'Anpi proseguirà, senza farsi intimidire da alcuno, nel suo quotidiano impegno di promozione dei valori di giustizia, pace, libertà e democrazia che hanno animato la Resistenza e riconquistato il Paese alla civiltà".



Decine di agenti davanti alla casa di Priebke - Controlli intensificati davanti all'abitazione dell'ex ufficiale delle Ss Erich Priebke, in vista delle eventuali proteste davanti alla sua casa. Una trentina di agenti di polizia e carabinieri presidia la zona.