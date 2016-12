Roma, scontro fra 10 Harley: grave una 23enne

foto Ansa Correlati Roma, scontro tra Harley: grave 23enne

15:08 - Dieci motociclisti, a Roma per il raduno mondiale della Harley Davidson, sono rimasti coinvolti in un grave incidente nella Capitale. Diversi i feriti, tra i quali la più grave è una giovane italiana di 23 anni. La donna è stata subito soccorsa dagli uomini del 118 di Roma, che l'hanno trasportata in eliambulanza in ospedale.

La giovane rimasta gravemente ferita era in sella a una delle moto, dietro al guidatore. L'incidente, in cui è stata coinvolta anche un'auto, è avvenuto allo svincolo del Grande Raccordo anulare dopo la galleria Appia.



Oltre alla 23enne, altri motociclisti sono stati trasportati e distribuiti in diversi ospedali dal 118, intervenuto con un elicottero, una automedica e 4 ambulanze. Il bilancio complessivo è di 8 feriti: uno in codice rosso, sei in codice giallo e uno verde. Le moto finite sull'asfalto sarebbero almeno sei.